90% військової техніки РФ у Кринках було знищено — розвідка Британії

Розвідка Міністерства оборони Великобританії проаналізувала вплив FPV-дронів на ситуацію на лівобережжі Херсонської області, зазначивши, що ЗСУ використовують дрони разом з артилерією для ураження техніки РФ.



Розвідка наводить дані російського військкора, згідно з якими 90 відсотків російської військової техніки в районі села Кринки Херсонської області було знищено.



«Нездатність Росії протидіяти FPV, ймовірно, пов'язана з нестачею засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі», - йдеться в повідомленні британських аналітиків.



Нагадаємо, розвідка Міністерства оборони Великобританії вважає, що збиті три винищувачі окупантів Су-34 на півдні України вплинули на операції військ РФ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.



Сьогодні, 12 січня 2024 року, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідає Київ і оголосить про новий пакет військової допомоги, гарантії безпеки та гуманітарну підтримку.