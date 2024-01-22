РФ готовится усилить наступление на Авдеевку — ISW

Россия готовится усилить активность на Авдеевском направлении. Противник стремится сконцентрировать в этом районе более 40 тысяч военных. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

В отчете аналитиков отмечается, что вблизи Бахмута 21 января шли позиционные бои, однако подтвержденных изменений на этом участке фронта не было. Российские и украинские источники сообщали о боях в районе Богдановки, в направлении Ивановского, в районе Клещиевки и Андреевки и северо-западнее Горловки в районе Северного и Шумов.

На геолокационных кадрах, опубликованных 21 января, видно, что под Авдеевкой российские войска продвинулись в районе ресторана «Царская охота» вдоль улицы Соборной и вдоль полосы деревьев юго-западнее Авдеевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска продвигались по улицам Колосова и Лерментова, хотя ISW не имеет визуального подтверждения этого якобы продвижения.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степового; у Авдеевского коксохима, у Северного, Первомайского, Водяного и Невельского.

Командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский и спикер полковник Александр Штупун заявили, что российские войска готовятся усилить активность на Авдеевском направлении и сконцентрировали в этом районе более 40 тысяч человек.

Тарнавский отметил, что российские войска за последние двое суток не наносили авиаударов на Таврическом направлении.

21 января позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Столкновения были вблизи Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки.

Напомним, 18 января по Авдеевке оккупанты нанесли серию авиаударов. Были частично разрушены шесть многоквартирных домов и частный дом.