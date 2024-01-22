РФ готується посилити наступ на Авдіївку — ISW

Росія готується посилити активність на Авдіївському напрямі. Противник прагне сконцентрувати у цьому районі понад 40 тисяч військових. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті аналітиків зазначається, що поблизу Бахмута 21 січня точилися позиційні бої, проте підтверджених змін на цій ділянці фронту не було. Російські та українські джерела повідомляли про бої в районі Богданівки, у напрямку Івановського, в районі Кліщіївки та Андріївки та на північний захід від Горлівки в районі Північного та Шумов.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 21 січня, видно, що під Авдіївкою російські війська просунулися в районі ресторану «Царське полювання» вздовж вулиці Соборної та вздовж смуги дерев на південний захід від Авдіївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська просувалися вулицями Колосова та Лерментова, хоча ISW не має візуального підтвердження цього нібито просування.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового; у Авдіївського коксохіму, у Північного, Першотравневого, Водяного та Невельського.

Командувач Таврійського угрупування військ ВСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський і спікер полковник Олександр Штупун заявили, що російські війська готуються посилити активність на Авдіївському напрямку і сконцентрували в цьому районі понад 40 тисяч осіб.

Тарнавський зазначив, що російські війська за останні дві доби не завдавали авіаударів на Таврійському напрямку.

21 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Зіткнення були поблизу Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки.

Нагадаємо, 18 січня по Авдіївці окупанти завдали серії авіаударів. Було частково зруйновано шість багатоквартирних будинків та приватний будинок.