Во Владивостоке прогремели взрывы на двух электроподстанциях. Фото: кадр из видео

Жители Владивостока сообщили о взрывах и пожарах сразу на двух электроподстанциях. Об этом написал российский телеграм-канал ASTRA.



По словам местных жителей, горят подстанции на Новожилова и Бухте Тихой. Причины пока неизвестны. В ряде домов нет света.



«Только что был свет и там что-то вспыхнуло и загорелось», — комментируют местные жители.



На кадрах опубликованных россиянами видно, как на электроподстанциях распространяется пожар и в части домов пропало электричество.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях 133 469 тысяч абонентов остаются без электричества из-за непогоды.