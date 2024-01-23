У Владивостоці пролунали вибухи на двох електропідстанціях. Фото: кадр із відео

Жителі Владивостока повідомили про вибухи та пожежі одразу на двох електропідстанціях. Про це написав російський телеграм-канал ASTRA.



За словами місцевих жителів, горять підстанції на Новожилова та Бухті Тихій. Причини поки що невідомі. У ряді будинків немає світла.



«Щойно було світло і там щось спалахнуло і загорілося», — коментують місцеві жителі.



На кадрах, опублікованих росіянами, видно, як на електропідстанціях поширюється пожежа і в частині будинків зникла електрика.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей 133 469 тисяч абонентів залишаються без електрики через негоду.