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В министерстве реинтеграции рассказали, что будет дальше с выплатами для ВПЛ

26 января 2024, 08:00

В министерстве реинтеграции рассказали, что будет дальше с выплатами для ВПЛ

Ожидается, что получать выплаты от государства продолжат лишь уязвимые категории Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а именно — пенсионеры, люди с инвалидностью, женщины, женщины с детьми, а также граждане, проживающие на прифронтовых территориях. Об этом в четверг, 25 января, сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что соответствующие изменения в постановление Кабмина №709 должно подать министерство социальной политики.

По словам Верещук, власти были вынуждены пересмотреть условия выплаты помощи переселенцам, так как фиксируется уменьшение доходной части бюджета.

«Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры выдвигают требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться», — сказала Верещук.

По ее данным, в Украине около 4,9 миллиона человек, считающихся внутренними переселенцами. Из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты.

«Количество несколько уменьшилось, потому что собственно по статусу или по определению, люди, выехавшие за границу и там проживающие, они не являются ВПЛ. А также те люди, которые вернулись в свои дома. Они тоже не считаются внутренне перемещенными лицами, и поэтому уменьшается их количество. Но есть люди, которые выезжают из опасных зон, и каждый день идет эвакуация», — сказала Верещук.

Она добавила, что в 2022 году Украина направила на выплаты переселенцам 57 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 миллиардов гривен.

Планируется, что в 2024 году сумма на помощь для ВПЛ снова достигнет 57 миллиардов гривен.

С 1 феврале 2024 года в Украине должны быть отменены выплаты большинству ВПЛ. Соответствующие изменения в механизме начисления помощи Кабинет министров принял еще летом 2023 года.

4 января вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что выплаты для уязвимых категорий внутренних переселенцев должны быть сохранены. Для этого Минсоцполитики должно разработать и внести на утверждение правительством изменения в постановление.

Из интервью Верещук 25 января выходит, что Минсоцполитки до сих пор этого не сделало.

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