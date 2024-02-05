Украинке пришлось отказаться от титула «Мисс Япония-2024»: она назвала причину

Уроженка Тернополя назвала причину, по которой отказалась от титула «Мисс Япония-2024». Фото: Инстаграм Каролины Шиино

26-летняя уроженка Тернополя Каролина Шиино, которая получила впервые за всю историю конкурсов красоты Японии титул «Мисс Япония», отказалась от награды. Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграм.

Она объяснила, что причиной этому стал ее роман с женатым мужчиной. Организаторы знали все подробности личной жизни девушки и сразу поставили под угрозу ее участие в конкурсе. Однако Каролина заверила их, что разорвала отношения с мужчиной сразу как узнала о его семейном статусе.

Впоследствии, уже после победы украинки на конкурсе «Мисс Япония-2024», пресса все же выяснила, что девушка продолжает отношения с вышеупомянутым мужчиной несмотря на оправдания перед организаторами. Поскольку данная новость подорвала репутацию организаторов конкурса и самой модели, а ситуация получила огласку, девушка решила отказаться от титула.

Каролина Шиино не захотела объяснять общественности все причины и вдаваться в детали личной жизни. Однако, подтвердила, что больше не является обладательницей титула. Девушка также извинилась за ложь.

Ранее СМИ сообщали, что Каролина Шиино одержала победу на «Мисс Япония-2024» и стала первой за всю историю натурализованной гражданкой Японии, которая одержала победу в конкурсе красоты.