Українці довелося відмовитись від титулу «Міс Японія-2024»: вона назвала причину

Уродженка Тернополя назвала причину, через яку відмовилася від титулу «Міс Японія-2024». Фото: Інстаграм Кароліни Шиїно

26-річна уродженка Тернополя Кароліна Шиїно, яка здобула вперше за всю історію конкурсів краси Японії титул «Міс Японія», відмовилася від нагороди. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.

Вона пояснила, що причиною цього став її роман із одруженим чоловіком. Організатори знали всі подробиці особистого життя дівчини та одразу поставили під загрозу її участь у конкурсі. Однак Кароліна запевнила їх, що розірвала стосунки з чоловіком одразу, як дізналася про його сімейний статус.

Згодом, вже після перемоги українки на конкурсі «Міс Японія-2024», преса все ж таки з'ясувала, що дівчина продовжує стосунки з вищезгаданим чоловіком незважаючи на виправдання перед організаторами. Оскільки ця новина підірвала репутацію організаторів конкурсу та самої моделі, а ситуація набула розголосу, дівчина вирішила відмовитися від титулу.

Кароліна Шиїно не захотіла пояснювати громадськості всі причини і вдаватися до деталей особистого життя. Однак підтвердила, що більше не є володаркою титулу. Дівчина також вибачилася за брехню.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кароліна Шиїно здобула перемогу на «Міс Японія-2024» і стала першою за всю історію натуралізованою громадянкою Японії, яка здобула перемогу у конкурсі краси.