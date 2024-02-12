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У Маріуполі окупанти забирають квартири місцевих жителів

12 лютого 2024, 11:45

У Маріуполі окупанти забирають квартири місцевих жителів

У захопленому Маріуполі окупанти активно забирають квартири у місцевих жителів. Створено спеціальні комісії, які визнають житло «безхазяйним». За останніми даними таких об'єктів налічується вже близько двохсот. Про це повідомляє видання «Слідство.Інфо».

Повідомляється, що у відібране житло намагаються заселити росіян. Окупаційна пропаганда активно розповсюджує рекламу про продаж житла у Маріуполі. З'явилися вже й так звані «ріелтори». За їхніми словами, квартири купують мешканці Донецька, Луганська та росіяни. Приїжджають навіть із Сибіру. Їм подобається «морський бриз», кажуть фахівці із продажу.

У сюжеті видання вчителька Галина, якій довелося рятуватися із блокадного Маріуполя, розповідає: окупанти вимагали доступу до квартири, щоб нібито перевірити труби, електрику. Жінка віддала ключі сусідці. Згодом житло передали жінці із трьома дітьми.

«Вона сказала, що їй цю квартиру віддали», — розповідає Галина.

Також повідомляється, що для росіян будують і іпотечні будинки. А ось маріупольців намагаються виселити на околиці міста. «Таким чином, загарбники проводять відкриту русифікаторську політику, перетворюючи український Маріуполь на «російський курорт», — зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники демонтують Будинок зв'язку у Маріуполі. Під загрозою знищення опинилася унікальна мозаїка.

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