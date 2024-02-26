Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что от военной помощи США будет зависеть, как будет вести себя украинская армия на поле боя. Об этом он рассказал в интервью для CNN.

«Если Киев получит помощь от США, он сможет начать оттеснять Россию назад. Если же нет, то придется сосредоточиться только на обороне» — сказал украинский лидер.

При этом, Зеленский заявил, что без помощи США Украине будет не только трудно одержать новые победы на поле боя, но сложно удерживать оборону в этом году.

«Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень тяжело», — подчеркнул Зеленский.

Раннее в Пентагоне заяивли, что при отсутствии помощи США, Украине предстоит выбирать, за какие населенные пункты ВСУ будут сражаться, учитывая имеющиеся ресурсы.