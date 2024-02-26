Головком Сирський готує два плани для війни, залежно від допомоги США — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що від військової допомоги США залежатиме, як поводитиметься українська армія на полі бою. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

«Якщо Київ отримає допомогу від США, він зможе почати відтісняти Росію назад. Якщо ж ні, то доведеться зосередитися лише на обороні», - сказав український лідер.

При цьому Зеленський заявив, що без допомоги США Україні буде не тільки важко здобути нові перемоги на полі бою, але складно утримувати оборону цього року.

«Люди будуть готові, але боєприпаси не будуть готові, бригади не будуть готові не лише до нашого контрнаступу, вони не будуть готові до оборони, щоб залишатися сильними. Це буде дуже важко», - наголосив Зеленський.

Раніше в Пентагоні заявили , що за відсутності допомоги США, Україна має обирати, за які населені пункти ЗСУ будуть боротися, враховуючи наявні ресурси.