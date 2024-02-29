Россия нанесла удар по производственной инфраструктуре Сумской области

Удар РФ по инфраструктуре Сумской области. Фото: кадр из видео

Сегодня, в 12 часов 25 минут, россияне обстреляли из артиллерии Ворожбянскую громаду Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.



«Зафиксировано 4 взрыва. Предварительно, в результате обстрела получил травмы один человек. Также произошло возгорание складских помещений производственного предприятия», — говорится в сообщении.



Пожар локализован На месте работают все необходимые службы. Стоит отметить, что Ворожбянская община расположена менее, чем в 25 км от поселка Теткино Курской области.



Напомним, из-за обстрела с территории страны-агрессора произошел пожар в одном из населенных пунктов Сумского района.