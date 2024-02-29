Росія завдала удару по виробничій інфраструктурі Сумської області

Удар РФ по інфраструктурі Сумської області. Фото: кадр із відео

Сьогодні, о 12 годині 25 хвилин, росіяни обстріляли з артилерії Ворожбянську громаду Сумської області. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.



«Зафіксовано 4 вибухи. Попередньо, внаслідок обстрілу отримала травми одна людина. Також сталося загоряння складських приміщень виробничого підприємства», — йдеться у повідомленні.



Пожежа локалізована, на місці працюють усі необхідні служби. Варто зазначити, що Ворожбянська громада розташована менш ніж за 25 км від селища Тьоткіно Курської області.



Нагадаємо, через обстріл з території країни-агресора сталася пожежа в одному із населених пунктів Сумського району.