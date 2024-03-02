Удар по дому в Одессе: Число погибших возросло до 8 человек

Последствия удара по многоэтажному дому в Одессе. Фото: ГСЧС

Количество погибших в результате попадания российского дрона в жилой дом в Одессе минувшей ночью возросло до 8 человек. Об этом сообщает ГСЧС.



«Одесса. На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека», — говорится в сообщении.



В настоящее время продолжаются работы по деблокации.





Также в ГСЧС сообщают о девятом раненом.



Ранее сегодня вечером спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком.



«Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших… Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке», — отметил глава МВД Игорь Клименко.

В Одессе спасатели достали тела мамы с трехмесячным ребенком. Фото: ГСЧС

Клименко добавил, что поисково-спасательная операция «не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться, пока не убедимся, что больше никого под завалами нет».



Ранее сообщалось о 8 раненых, из которых один ребенок.