Удар по дому в Одесі: Кількість загиблих зросла до 8 осіб

Кількість загиблих внаслідок влучання російського дрону в житловий будинок в Одесі минулої ночі зросла до восьми людей. Про це повідомляє ДСНС.



«Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини», — йдеться в повідомленні.

Наразі тривають роботи з деблокації.



Також у ДСНС повідомляють про дев'ятого пораненого.

Раніше сьогодні ввечері рятувальники в Одесі деблокували тіла мами із тримісячною дитиною.



«Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих… Вже семеро осіб загинуло внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці», — зазначив міністр МВС Ігор Клименко.

В Одесі рятувальники дістали тіла мами із тримісячною дитиною. Фото: ДСНС

Клименко додав, що пошуково-рятувальна операція «не зупинялася ні на хвилину і продовжуватиметься, доки не переконаємося, що більше нікого під завалами немає».



Раніше повідомлялося про 8 поранених, з яких одна дитина.