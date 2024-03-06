Россия распространяет слухи о наступлении на Киев — ЦПД

Российские пропагандисты распространяют очередные вбросы о якобы наступлении на Киев и «вырубке лесов в Беларуси для этого». Эта информация не соответствует действительности, сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

«Фиксируются очередные вбросы агрессора о наступлении на Киев и "вырубку лесов в Беларуси для этого", которые распространяют также "бежавшие из Украины украинские блоггеры"», — говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что информация не соответствует действительности. Она является составной частью российской дезинформационной кампании, целью которой является посеять панику в Украине.

Напомним, депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова предложила признать 24 февраля «Днем начала специальной военной операции» и отмечать его, в частности, в российских школах и детских коллективах. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД).