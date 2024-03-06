Росія поширює чутки про наступ на Київ — ЦПД

Російські пропагандисти поширюють чергові вкидання про нібито наступ на Київ і «вирубування лісів у Білорусі для цього». Ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Фіксуються чергові вкидання агресора про наступ на Київ і "вирубку лісів у Білорусі для цього", які поширюють також "українські блогери, що втекли з України"», — йдеться в повідомленні.

У Центрі наголосили, що інформація не відповідає дійсності. Вона є складовою російської дезінформаційної кампанії, метою якої є посіяти паніку в Україні.

Нагадаємо, депутат Державної думи РФ Яна Лантратова запропонувала визнати 24 лютого «Днем початку спеціальної військової операції» та відзначати його, зокрема, у російських школах та дитячих колективах. Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).