В России предложили отмечать 24 февраля как день вторжения в Украину

Депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова предложила признать 24 февраля «Днем начала специальной военной операции» и отмечать его, в частности, в российских школах и детских коллективах. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО.

По предложению представительницы партии «Справедливая Россия», в этот день в школах и детских учреждениях должны показывать видео о войне или организовывать встречи с военными. На уроках планируют рассказывать ученикам историю «специальной военной операции», ее причины, цели, задачи, а также основные события.

«Российская пропаганда войны и в дальнейшем влияет на граждан, в частности молодежь. Попытки искажения событий и формирования милитаристского мировоззрения — один из ключевых элементов российской молодежной пропаганды с целью распространения захватнических нарративов», — отмечают в ЦПД.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе снова возвращают памятники Ленину, сформировали юнармию. А теперь возродили комсомол.