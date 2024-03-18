Пограничные войска ВСУ увеличат на 15 тысяч солдат

В парламенте зарегистрирован проект закона, который позволит увеличить численность пограничных войск Украины на 15 тысяч человек. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Речь идет о проекте закона под названием «О внесении изменения в пункт 1 раздела ІХ «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины». Законопроектом планируется увеличение на 15 тысяч военнослужащих общей численности Государственной пограничной службы Украины.

По словам Мельничука, это связано с насущной необходимостью формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе Сил обороны и обеспечения готовности Госпогранслужбы в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных границах.

Также увеличение количества личного состава пограничников связано с реагированием на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе.