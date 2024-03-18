Прикордонні війська ЗСУ збільшать на 15 тисяч солдатів

У парламенті зареєстровано проект закону, який дозволить збільшити чисельність прикордонних військ України на 15 тисяч осіб. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Йдеться про проект закону під назвою «Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України». Законопроектом планується збільшення на 15 тисяч військовослужбовців загальної чисельності Державної прикордонної служби України.

За словами Мельничука, це пов'язано з нагальною необхідністю формування та нарощування бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони та забезпечення готовності Держприкордонслужби у післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних кордонах.

Також збільшення кількості особового складу прикордонників пов'язане із реагуванням на актуальні та потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.