В Донецкой области за сутки один человек погиб, еще пять — получили ранения

Российские войска за минувшие сутки, 18 марта, обстреливали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате этого один гражданский погиб, еще пять – травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 18 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Очеретино», — написал он.





По словам главы региона, еще пять человек в области получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1886 человек, еще 4723 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что во вторник, 19 марта, примерно в 02:30, российские войска обстреляли Селидово Донецкой области двумя ракетами С-300.