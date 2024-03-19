На Донеччині за добу одна людина загинула, ще п`ять — отримали поранення

Російські війська минулої доби, 18 березня, обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок цього один цивільний загинув, ще п'ять – травмовано. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 18 березня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Очеретиному», — написав він.





За словами глави регіону, ще п'ятеро людей в області отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1886 осіб, ще 4723 – отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що у вівторок, 19 березня, приблизно о 02:30 російські війська обстріляли Селидове Донецької області двома ракетами С-300.