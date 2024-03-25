Россияне вечером ударили по Одессе: три женщины получили ранения

В результате вечернего ракетного обстрела Одессы три женщины получили ранения. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

«Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. По состоянию на сейчас — трое пострадавших женщин. К счастью — ранения не тяжелые. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают», — сказал Кипер.

Председатель Одесской ОГА также рассказал, что в Одессе по состоянию на 19:00 у более чем 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия.