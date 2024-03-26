Окупанти поранили мирного мешканця Новогродівки

Минулої доби, 25 березня, росіяни поранили одного жителя Донецької області — у Новогродівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Загальна кількість жертв росіян на Донеччині становить 1891 убитими та 4738 пораненими, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі», — йдеться у повідомленні.







Нагадаємо, внаслідок вечірнього ракетного обстрілу Одеси троє жінок отримали поранення. Раніше окупаційні війська РФ обстрілювали Донецьку область. Внаслідок чого є пошкодження, зокрема, житлові будинки.