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Окупанти поранили мирного мешканця Новогродівки

26 березня 2024, 08:25

Окупанти поранили мирного мешканця Новогродівки

Минулої доби, 25 березня, росіяни поранили одного жителя Донецької області — у Новогродівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Загальна кількість жертв росіян на Донеччині становить 1891 убитими та 4738 пораненими, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, внаслідок вечірнього ракетного обстрілу Одеси троє жінок отримали поранення. Раніше окупаційні війська РФ обстрілювали Донецьку область. Внаслідок чого є пошкодження, зокрема, житлові будинки.

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