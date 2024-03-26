В Запорожской области партизаны обнаружили место базирования оккупантов

В Запорожской области партизаны обнаружили место базирования российских солдат. Об этом сообщил советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, на этот раз была проведена успешная операция Мариупольского Сопротивления и партизанского движения АТЕШ.



«Благодаря фиксации и сопровождению военных колонн с инженерными сооружениями через Мариуполь, удалось обнаружить новое место базирования оккупантов в Розовском районе Запорожской области на территории сельхозпредприятия», — отметил он.



По словам Андрющенко, именно здесь размещаются инженерные подразделения и подразделения, отвечающие за военную логистику, которую в дальнейшем оккупанты отправляют «на ноль».



Ранее мы писали, что во временно оккупированном городе на севере Крыма Джанкой прибыло одно из подразделений российских оккупантов.