У Запорізькій області партизани виявили місце базування окупантів

В Запорізькій області партизани виявили місце базування російських солдатів. Про це повідомив радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, цього разу було проведено успішну операцію Маріупольського Опору та партизанського руху АТЕШ.



«Завдяки фіксації та супроводу військових колон з інженерними спорудами через Маріуполь, вдалося виявити нове місце базування окупантів у Розівському районі Запорізької області на території сільгосппідприємства», — зазначив він.



За словами Андрющенка, саме тут розміщуються інженерні підрозділи та підрозділи, які відповідають за військову логістику, яку надалі окупанти відправляють «на нуль».



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому місті на півночі Криму Джанкой прибув один із підрозділів російських окупантів.