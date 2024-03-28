В Киеве предупредили об угрозе проникновения в столицу российских диверсионно-разведывательный групп

Киевская городская военная администрация предупредила об угрозе проникновения на территорию столицы российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и привлечения агентов российских спецслужб.

Совет Обороны столицы провел срочное заседание, на котором было решено усилить работу силовых и военных структур.

Отмечается, что поводом для заседания Совета Обороны стали последние заявления руководителей страны-агрессора относительно намерений увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева в частности. Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета. Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице.

Учитывая эту информацию, Совет Обороны Киева принял решение:

Безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение большого количества людей.

Просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

Всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева.

Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.

В КГВА также заявили, что отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице.