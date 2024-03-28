У Києві попередили про загрозу проникнення до столиці російських диверсійно-розвідувальних груп

Київська міська військова адміністрація попередила про загрозу проникнення на територію столиці російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) та залучення агентів російських спецслужб.

Рада Оборони столиці провела термінове засідання, на якому було вирішено посилити роботу силових та військових структур.

Наголошується, що приводом для засідання Ради Оборони стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об'єкти та мирних громадян України та Києва зокрема. Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту. Крім того, не відкидається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

Враховуючи цю інформацію, Рада Оборони Києва ухвалила рішення:

Невідкладно опрацювати питання проведення надалі заходів у місті Києві, які передбачають залучення великої кількості людей.

Переглянути нормативно-розпорядчі документи про життєдіяльність громадян столиці щодо роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також у місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

Всім силовим та військовим структурам Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки та порядку у столиці. Забезпечити усі необхідні заходи, що сприяють безпеці громадян Києва.

Всім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.

У КМВА також заявили, що окремо здійснюватиметься моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації у столиці.