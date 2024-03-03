РФ обстреляли центр Курахово: 16 человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии

Россияне атаковали Курахово. Фото: Вадим Филашкин

Центр Курахово Донецкой области попал под обстрел оккупантов сегодня днем, 3 марта. По состоянию на 16:10 известно о 16 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По уточненной информации, все раненые находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь.



Филашкин отметил, что в результате удара повреждено по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу.



На месте атаки работают представители местных властей, полиция и спасатели.



Ранее мы писали, что в результате сегодняшнего ракетного обстрела Покровского района шесть гражданских получили ранения. В частности, ночью захватчики ударили по Мирнограду четырьмя ракетами «С-300», а утром атаковали Покровск. В настоящее время задокументировано более 60 разрушений.