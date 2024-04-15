У російській школі відкрили «Парту героя» на честь «вагнерівця», який жорстоко вбив жінку

У школі Білгорода (РФ) встановили «Парту героя» на честь загиблого на війні ув'язненого. Російські ЗМІ пишуть, що «вагнерівця», перш ніж піти на війну проти України, було засуджено за жорстоке вбивство.



Парту презентували у Кочетівській середній школі Івнянського району Білгородської області. Загиблий на війні ексув'язнений Ігор Маслов був випускником цієї школи.



У 2020 році Маслов отримав 12 років колонії суворого режиму за вбивство товариша по чарці: він завдав їй понад 25 ударів ножем по шиї, голові і грудях за те, що та попросила його залишити її квартиру. Після того, як ніж зламався, Маслов узяв із кухні інший ніж і продовжив убивати жінку.



На початку травня 2023 року Маслов виїхав із колонії на війну, а 1 червня загинув.



На урочистій лінійці на честь відкриття «Парти героя» у тому числі були представники місцевої влади.



На цей час публікацію про це зі сторінки школи у соціальній мережі «ВКонтакте» видалено.