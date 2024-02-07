Жена «вагнеровца» навела ракетный удар по Покровскому району — СБУ

СБУ задержала российскую информаторку, которая наводила ракеты на Покровский район. Фото: СБУ

В Донецкой области задержали российскую информатора, которая в роли продавщицы возле вокзала шпионила за ВСУ. Деталями 7 февраля поделилась Служба безопасности Украины.

Сообщается, что женщина работала на российскую разведку, собирала данные о Силах обороны и корректировала огонь по гражданской инфраструктуре в регионе. Именно благодаря ее «усилиям» 6 января ВС РФ ударили по жилой застройке в Покровском районе. Тогда в результате атаки погибли мирные жители, среди них были дети.

Кроме того, информатор отслеживала эшелоны с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ. Для этого она даже устроилась продавщицей в привокзальный киоск.

«Там она «втемную» выспрашивала «нужные» сведения у работников вокзала во время доверительных разговоров и продажи товаров», — рассказали в СБУ.

Также женщина пыталась скрыто фиксировать перемещение подвижного состава украинских войск. Всю полученную информацию она передавала работнику Генштаба ВС РФ, его уже идентифицировали.

«Для коммуникации злоумышленники использовали анонимный чат в популярном мессенджере. Передачу разведданных фигурантка осуществляла в виде текстовых «отчетов» и электронных фото украинских объектов с привязкой к местности», — объяснили в СБУ.

По данным следствия, ее сотрудничество с агрессором началось еще до полномасштабного вторжения ВС РФ. Женщина ездила в захваченный Донецк к своему мужу, который отбывал там срок. После выхода из колонии он вступил в ЧВК «Вагнер». Летом 2023 года на жену «вагнеровца» вышел на то время уже ее «куратор», и дал задание собирать информацию на Бахмутском направлении.

Информатора задержали в ее собственном доме. Во время обысков у нее нашли телефон, через который и передавались данные.

Женщина получила подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения. Ей грозит до 12 лет заключения.

Напомним, 6 января ВС РФ ударили по Покровскому району ракетами С-300. Российские оккупанты уничтожили два частных жилых дома в городе Покровске и еще один дом в селе Ровное.

8 января в Покровском районе завершили поисково-спасательные работы. В МВД информировали, что предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.