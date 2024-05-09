У Москві відбувся військовий парад на 9 травня: з танків був один старий Т-34

Єдиним танком на параді у Москві виявився старий Т-34. Фото: Telegram

Сьогодні, 9 травня, в Росії відбувся парад, присвячений 79-му Дню перемоги у Другій світовій війні. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який минулого року відвідав церемонію, цьогоріч не приїхав.



Вірменський прем'єр заявив, що вважає дивною щорічну присутність керівника країни на параді Перемоги. Окрім того, на московський парад не прибув і азербайджанський президент Ільхам Алієв.



Міністр оборони країни-окупанта Шойгу на початку параду об'їхав вишикувані на площі підрозділи, зокрема й курсантів та доповів Путіну про готовність до параду.



У своєму зверненні до росіян Путін звинуватив сусідні країни у «спотворенні правди» про Другу Світову війну.

Путін на параді у Москві. Фото: кадр із відео

«Вони зносять меморіали справжнім бійцям із нацизмом. Ставлять на п'єдестали зрадників та посібників гітлерівців», — сказав він.



Путін, який почав війну з Україною, вважає, що це «частина спільної політики західних еліт щодо розпалювання нових регіональних конфліктів».



Варто зазначити, що на параді представили лише 61 одиницю військової техніки. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили або пошкодили 7429 танків, 12340 артилерійських систем та 1058 РСЗВ.



Напевно, тому на Червоній площі не було танків та артилерії, як і торік. Спочатку пройшли піші колони, згодом проїхала військова техніка. З танків лише один історичний Т-34.



У пішій колоні пройшли російські воєнні злочинці, які брали участь у війні проти України

З іншого були представлені бронемашини «Тигр», «Урал» та БМП, а також тактичні комплекси «Іскандер-М», ЗРК С-400, стратегічні комплекси «Ярс». Ще цього року була повітряна частина параду.

З бронемашин на параді в Москві показали «Тигр» та «Урал»

Також продемонстрували російський зенітний ракетний комплекс С-400.

Червоною площею проїхав оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М»

Російський стратегічний ракетний комплекс «Ярс»

На закінчення параду – проліт дев'яти військових літаків

Нагадаємо, рік тому у Москві на Червоній площі також відбувся військовий парад з нагоди Дня перемоги 9 травня. Захід тривав порівняно недовго – близько 45 хвилин.