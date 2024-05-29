РФ за минувшие сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: три человека погибли, еще 14 – ранены

За 28 мая войска Росси убили трех жителей Донецкой области – двоих в городе Торецк и одного в городе Селидово. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Еще 14 человек в регионе за сутки получили ранения. Пострадали семь человек в поселке Алексеево-Дружковка, три – в Торецке, один – в Селидовом, один – в городе Констатиновка, один – в городе Краматорск, один – в селе Веролюбовка.

Всего, по данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения РФ в области погибли 1982 человека, еще 4942 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подается без учета оккупированных городов Мариуполь и Волноваха.

Напомним, что ночью 28 мая российская авиация скинула авиабомбы на город Селидово Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненая, под завалами ищут подростка.