РФ за минулу добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: троє людей загинули, ще 14 – поранені

За 28 травня війська Росії вбили трьох жителів у Донецькій області – двох у місті Торецьк та одного у місті Селидове. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще 14 людей у регіоні за добу зазнали поранень. Постраждали семеро мирних жителів у селищі Олексієво-Дружківка, троє – у Торецьку, один – у Селидовому, один – у місті Костянтинівка, один – у місті Краматорськ, один – у селі Віролюбівка.

Загалом, за даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення РФ в області загинули 1982 людини, ще 4942 – дістали поранення. Загальна кількість жертв росіян в Донецькій області подається без урахування окупованих міст Маріуполь та Волноваха.

Нагадаємо, що вночі 28 травня російська авіація скинула авіабомби на місто Селидове Донецької області – є загиблий і поранена, під завалами шукають підлітка.