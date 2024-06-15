РФ запускает в месяц по Украине до 3500 авиационных бомб — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянскому журналисту, что российская армия в месяц использует до 3500 авиационных бомб против Украины.



«Россия использует в месяц 3200-3500 КАБов — это управляемые авиационные бомбы. И это действительно для нас большая проблема. КАБы они используют исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре. Это также вам очень важно, чтобы люди понимали. Когда они бьют дронами и ракетами, и они бьют и говорят о военных целях, в первую очередь это ложь. Они использовали тысячи этих КАБов, таких бомб специально для того, что люди боялись и люди бежали из городов и громад», — отметил президент.



Зеленский подчеркнул, что армия РФ использует авиационные бомбы для того, чтобы оккупировать населенные пункты. Именно так делал Адольф Гитлер во время Второй мировой войны.



Кроме того, глава государства добавил, что россияне не захватили Харьков, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на том направлении. В свою очередь, Зеленский напомнил, что Украина нуждается в военной помощи.



«Я очень доволен вчерашними встречами и непосредственно с президентом Байденом, мы проговаривали о сроках поставок тех или иных, ну и о всеобщей поддержке всех», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что российская армия сбросила авиабомбу на жилой квартал в Селидово, где увеличилось количество раненых гражданских с пяти до шесть человек.