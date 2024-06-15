РФ запускає по Україні до 3500 авіаційних бомб на місяць — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю італійській журналістиці, що російська армія використовує до 3500 авіаційних бомб на місяць проти України.



«Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів — це керовані авіаційні бомби. І це справді для нас велика проблема. КАБи вони хочуть шукати по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Це також дуже важливо, щоб люди зрозуміли. Коли вони б'ють дронами та ракетами, і вони б'ють і говорят про військові цілі, насамперед це брехня. Вони використовували тисячі цих КАБів, таких бомб спеціально для того, що люди боялися і втекли з міста та громад», — повідомляє Президент України.



Зеленський наголосив, що армія РФ використовує авіаційні бомби для того, щоб окупувати населені пункти. Саме так робив Адольф Гітлер під час Другої світової війни.



Крім того, глава держави додав, що росіяни не захопили Харків, Силам оборони вдасться стабілізувати шкоду на цій стороні. Також Зеленський нагадав, що Україна потребує військової допомоги.



«Я дуже задоволений вчорашніми зустрічами та разом з Президентом США Байденом, ми обговорили терміни поставок тих чи тих, та й про загальну підтримку всіх», — резюмував він.



Раніше ми писали, що російська армія скинула авіабомбу на житловий квартал у Селидовому , там збільшилася кількість поранених цивільних з п'яти до шести осіб.