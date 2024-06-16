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Армія РФ просунулась на Покровському напрямку — DeepState

16 червня 2024, 12:52

Армія РФ просунулась на Покровському напрямку — DeepState

Ворог просунувся біля Сокола та в Новоолександрівці. Фото: DeepState Ворог просунувся біля Сокола та в Новоолександрівці. Фото: DeepState

Російські війська просунулися біля Сокола та в Новоолександрівці. Це Покровський напрямок. Про це повідомили військові аналітики українського проекту DeepState.

«Ворог просунувся біля Сокола та в Новоолександрівці», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 12-а бригада спеціального призначення «Азов» спільно з 1-ою бригадою оперативного призначення «Берьової» Національної гвардії України 21 квартал провела наступальні дні у Серебрянському лісництві.

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