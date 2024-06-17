В июле правительство представит стратегию реинтеграции оккупированных территорий

Министерство юстиции готовит законопроект о переходном правосудии на деоккупированных территориях. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



По ее словам, законопроект предусмотрен стратегией восстановления государственной власти на этих территориях до 2026 года. Стратегия пока еще не утверждена.



«Один законопроект не решает проблему. Там столько глобальных проблемных вопросов, что в один законопроект их просто невозможно вписать. И мы пошли по пути написания стратегии, где разложили каждому министерству, каждому центральному органу исполнительной власти их задания. И есть план реализации этой стратегии, и каждый понимает, кто, что и когда должен делать. В том числе, Министерство юстиции, которое должно наработать законопроект по переходному правосудию и эти все переходные периоды по имуществу, по правам человека, избирательное право — это все переходной этап, который должен быть проработан. Поэтому наш первый шаг — стратегия», — цитирует Вереску «Интерфакс-Украина».



Она отметила, что стратегия, «прошла внешнее согласование» и готовится к передаче на рассмотрение Кабинета министров.



«Мы ее должны в июле утвердить», — сообщила вице-премьер-министр.



По словам Верещук, международные партнеры Украины одобрительно отозвались о таком подходе и очередности — «сначала стратегия, затем законодательные изменения, затем их имплементация».



Ранее сообщалось, что стратегия будет принята в конце июня 2024 года.