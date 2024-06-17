У липні уряд презентує стратегію реінтеграції окупованих територій

Міністерство юстиції готує законопроєкт про перехідне правосуддя на деокупованих територіях. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



За її словами, законопроєктом передбачено стратегію відновлення державної влади на цих територіях до 2026 року. Стратегію поки не затверджено.



«Один законопроєкт не розв'язує проблеми. Там стільки глобальних проблемних питань, що до одного законопроєкту їх просто неможливо вписати. І ми пішли шляхом створення стратегії, де розклали кожному міністерству, кожному центральному органу виконавчої влади їх завдання. І є план реалізації цієї стратегії, і кожен розуміє хто, що і коли має робити. У тому числі Міністерство юстиції, яке має напрацювати законопроєкт щодо перехідного правосуддя, і всі ці перехідні періоди з майна, з прав людини, виборче право — це все перехідний етап, який має бути опрацьований. Тому наш перший крок — стратегія», — цитує Верещук «Інтерфакс-Україна».



Віцепрем'єр-міністр зазначила, що стратегія «пройшла зовнішнє узгодження» і готується до передачі на розгляд Кабінету міністрів.



«Ми її повинні в липні затвердити», — зазначила Верещук.



За її словами, міжнародні партнери України схвально відгукнулися про такий підхід та черговість — «спочатку стратегія, потім законодавчі зміни, потім їхня імплементація».



Раніше повідомлялося, що стратегію ухвалять наприкінці червня 2024 року.