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Ризики інфекційних захворювань зросли в Україні: причина – часті відключення світла

20 червня 2024, 18:32

Ризики інфекційних захворювань зросли в Україні: причина – часті відключення світла

В Україні через відключення електроенергії можуть зрости випадки інфекційних захворювань. Як пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, ризики поширення небезпечних інфекцій зростають, оскільки зупиняються системи водопостачання. А це відбувається через дефіцит електроенергії, який виник в країні через російські атаки. 

 «Ми вже фіксували минулого року, і цьогоріч були спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний із водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції», — розповів міністр в інтерв'ю ВВС.

Ляшко додав, що випадків холери не було, але розпочався епідемічний сезон. А загрозу становлять інфекційні хвороби, які можуть передаватися через недотримання норм гігієни.

«Це гепатити і та сама холера. Це ботулізм — немає електрики, виникають порушення умов зберігання. Це все може призводити до появи інфекційних захворювань чи харчових отруєнь», — пояснив Ляшко.

 Зараз спостерігається зростання захворювань на кашлюк. У зв'язку з цим Ляшко закликав українців зробити всі пропущені щеплення. 

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