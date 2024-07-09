Російські війська на 1 кілометр просунулися до важливої траси Покровськ — Костянтинівка на Донеччині

Російські військові просунулися біля чотирьох населених пунктів на Покровському напрямку Донецької області. Карта: DeepState

На Покровському напрямку в Донецькій області війська РФ просунулися біля Лозоватського, Прогресу, Воздвиженки та Новоселівки Першої. Про це повідомляє DeepState.

Згідно з останнім оновленням карти від DeepState, російським військам до важливої траси Покровськ — Костянтинівка залишилося близько 5,6 кілометрів.

Останнім часом просування військ РФ становило 1 кілометр у напрямку траси.

Підрозділи ЗС РФ просуваються чотирма «язиками» у напрямку міста Покровськ Донецької області. Противнику вдався прорив у чотирьох точках. Одна з цих точок, село Воздвиженка, — це остання перешкода до логістичної траси між Покровськом та Костянтинівкою.

Експерти позначили на карті чотири напрямки, де мають успіхи ЗС РФ — це Воздвиженка, Лозоватське, Прогрес, Новоселівка Перша. У всіх випадках на фронті утворилися прориви крізь українську лінію оборони на відстань від 600 метрів до 1,5 кілометра. Всі напрямки розташовані поряд під Покровськом: відстань між крайніми точками близько 11 км.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти просунулися у місті Красногорівка Донецької області.