Могут прочитать даже удаленные сообщения: разведка предупредила украинцев о методах российских силовиков при фильтрации

С сентября 2023 года украинцы могут въехать на территорию РФ только авиатранспортом через московский аэропорт «Шереметьево». Этот вопрос актуален для жителей оккупированных территорий, которые через РФ пытаются попасть домой. В Службе внешней разведки Украины рассказали, о чем украинцам следует помнить, прилетая в РФ.



По прилету в аэропорт граждане Украины подвергаются фильтрационным мероприятиям: опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды, связи с Силами обороны Украины и тому подобное.



Личные телефоны изымают для углубленного анализа — их подключают к «криминалистическому софту» (Cellebrite UFED, Magnet AXIOM CYBER и других) для того, чтобы изъять информацию из мессенджеров. Украинская разведка подчеркивает, что российские силовики могут восстановить даже удаленные диалоги или отдельные сообщения, спецслужбы делают из них копию, которую хранят на своих ресурсах. А специальные программы способны проанализировать данные по ключевым словам или другим способом.



Скопированную информацию могут проанализировать повторно.



За посты, предпочтения или другие проявления одобрения чего-либо украинского около 60% украинцев, которые попытались поехать в РФ во время действия военного положения, депортировали без права повторного въезда на определенный срок. Такие действия могут совершаться и без объяснений.



Граждане Украины на территории России подвергаются пристальному вниманию со стороны спецслужб и полиции. Безосновательные остановки или задержания могут произойти где угодно и при любых условиях.



Также украинцев могут спровоцировать на какое-то действие или поступок, которые будут квалифицироваться как преступление.



Родители или опекуны депортированных или незаконно перемещенных детей, которые решили их вернуть из РФ самостоятельно, также рискуют попасть в неприятности или быть задержанными. К ним применяются все описанные выше риски, а также добавляется риск навредить собственному ребенку. Поэтому для возвращения детей следует обращаться в государственные органы Украины.



В украинской разведке напомнили, что в РФ нет никаких дипломатических учреждений или консульств, в которые могут обратиться граждане Украины за помощью. При необходимости получения неотложной консульской помощи гражданам Украины, которые находятся в России, надо обращаться на горячую линию МИД +38 044 238 15 88.



Украинские власти и правозащитники уже неоднократно выступали с призывами к украинцам не ехать на временно оккупированные территории и воздержаться от получения паспорта гражданина РФ для перерегистрации недвижимости по российским законам. Ведь такая поездка представляет высокие риски для жизни и здоровья, а любые выданные органами оккупационной власти документы не имеют юридической силы в Украине и являются недействительными.

После того как оккупационные власти приняли «законы» о конфискации бесхозяйного имущества, многие выехавшие украинцы пытаются вернуться на захваченные территории и переоформить свое жилье. «Новости Донбасса» собрали истории людей, которые прошли через «Шереметьево».