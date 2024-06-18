На захваченной Донетчине россияне усилили фильтрацию. Кого проверяют оккупанты

На захваченной части Донецкой области оккупанты усилили фильтрационные меры. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Россияне массово проверяют местное население на лояльность к Украине. В одном из сел, близких к линии соприкосновения, захватчики согнали жителей в помещение школы. Все люди – до 60 лет. При этом у них изъяли все средства связи и документы, а также запретили выходить с места временного содержания до завершения фильтрации.

«Мужчинам предлагают подписать контракт с армией РФ, поскольку вопрос пополнения масштабных потерь сейчас у российских оккупантов стоит очень остро. Известно, что в России уже заканчиваются «зеки», которых массово отправляют умирать в Украине», – отметили в ЦНС.

Напомним, что на Донетчине российские оккупанты по приказу своих командиров обезглавили украинского военного.