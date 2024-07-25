Можуть прочитати навіть видалені повідомлення: розвідка попередила українців про методи російських силовиків під час фільтрації

З вересня 2023 року українці можуть в'їхати на територію РФ лише авіатранспортом через московський аеропорт «Шереметьєво». Це питання актуальне для жителів окупованих територій, які через РФ намагаються потрапити додому. У Службі зовнішньої розвідки України розповіли, що саме українцям слід пам'ятати, коли прилітають до РФ.



Після прильоту в аеропорт громадяни України зазнають фільтраційних заходів: опитування щодо мети приїзду, особисті дані, політичні погляди, зв'язки з Силами оборони України тощо.



Особисті телефони вилучають для поглибленого аналізу — їх підключають до «криміналістичного софту» (Cellebrite UFED, Magnet AXIOM CYBER та інших), щоб вилучити інформацію з месенджерів. Українська розвідка наголошує, що російські силовики можуть відновити навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення, спецслужби роблять із них копію, яку зберігають на своїх ресурсах. А спеціальні програми здатні проаналізувати дані за ключовими словами чи іншим способом.



Продубльовану інформацію можуть проаналізувати повторно.



За пости, переваги чи інші прояви схвалення чогось українського близько 60% українців, які спробували поїхати до РФ під час дії воєнного стану, депортували без права повторного в'їзду на певний термін. Такі дії можуть відбуватися без пояснень.



Громадян України на території Росії піддають пильній увазі з боку спецслужб та поліції. Безпідставні зупинки або затримання можуть статися будь-де і за будь-яких умов.



Також українців можуть спровокувати на певну дію чи вчинок, які кваліфікуватимуться як злочин.



Батьки чи опікуни депортованих чи незаконно переміщених дітей, які вирішили їх повернути із РФ самотужки, також ризикують мати неприємності чи бути затриманими. До них застосовуються всі описані вище ризики, а також додається ризик нашкодити дитині. Тому для повернення дітей слід звертатися до державних органів України.



В українській розвідці нагадали, що в РФ немає жодних дипломатичних установ чи консульств, до яких можуть звернутися громадяни України за допомогою. За потреби отримання невідкладної консульської допомоги громадянам України, які перебувають у Росії, треба звертатися на гарячу лінію МЗС +38 044 238 15 88.



Українська влада та правозахисники вже неодноразово виступали із закликами до українців не їхати на тимчасово окуповані території та утриматися від отримання паспорта громадянина РФ для перереєстрації нерухомості за російськими законами. Адже така поїздка становить високі ризики для життя та здоров'я, а будь-які видані органами окупаційної влади документи не мають юридичної сили в Україні та є недійсними.

Після того, як окупаційна влада ухвалила «закони» про конфіскацію безхазяйного майна, багато українців намагаються повернутися на захоплені території і переоформити своє житло. «Новини Донбасу» зібрали історії людей, які пройшли через «Шереметьєво».