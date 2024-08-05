Оккупанты атаковали Донетчину за сутки более 20 раз — Филашкин

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 4 августа, обстреливали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак три района оказались под российским ударом, есть жертва. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Кураховской громаде повреждены 6 домов в Трудовом, линия электропередач в Успеновке. В Украинской Селидовской ТГ ранен человек, повреждены 6 домов, админздание и нежилое помещение. В Гродовке 1 человек погиб и 1 ранен.



Краматорский район. В Лимане повреждено админздание и нежилое помещение. В Николаевке Константиновской громады повреждены 5 частных домов.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и многоэтажка.



Ранее мы писали, что партизанское движение «Атеш» устроило диверсию в Макеевке Донецкой области.