Окупанти атакували Донеччину за добу понад 20 разів — Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 4 серпня, обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак три райони опинилися під російським ударом, є жертва. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Усього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.
За словами Філашкіна, ситуація в регіоні така:
Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 6 будинків у Трудовому, лінію електропередач в Успенівці. В Українську Селидівської ТГ поранено людину, пошкоджено 6 будинків, адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено 5 приватних будинків.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка.
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