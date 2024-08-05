Окупанти атакували Донеччину за добу понад 20 разів — Філашкін

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 4 серпня, обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак три райони опинилися під російським ударом, є жертва. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ситуація в регіоні така:



Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 6 будинків у Трудовому, лінію електропередач в Успенівці. В Українську Селидівської ТГ поранено людину, пошкоджено 6 будинків, адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено 5 приватних будинків.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка.



Раніше ми писали, що партизанський рух Атеш влаштував диверсію в Макіївці Донецької області.