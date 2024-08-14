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По делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в Германии выдали ордер на арест украинца — СМИ

14 августа 2024, 11:58

По делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в Германии выдали ордер на арест украинца — СМИ

Федеральная генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.

По информации изданий ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, это украинец Владимир З., якобы в последнее время находившийся в Польше.

Удалось выяснить, что подозреваемыми следователи объявили еще двоих граждан Украины, в том числе женщину. Говорят, что они также участвовали в атаках, возможно, как водолазы, которые прикрепляли взрывчатку к трубопроводам.

Согласно новым данным, информация о других подозреваемых базируется, в частности, на подсказках другой иностранной разведки. Уже было известно, что в сентябре 2022 года фигуранты путешествовали по Балтийскому морю на немецкой парусной яхте «Андромеда».

Местонахождение подозреваемого Владимира установить не удалось, следователи предположили, что в последний раз он жил в городе к западу от Варшавы. Вернулся ли он сейчас в Украину — неизвестно.

Как пишет Tagesschau, во время недавнего «короткого телефонного разговора» Владимир был удивлен таким обвинением и отрицал причастность к подрыву. Что это был за разговор и с кем — издание не уточнило.

Германия посылала запрос в Польшу о правовой помощи, почему там не задержали Владимира по общим правилам Европейского ордера на арест — непонятно. В обеих странах такой ордер считают обязательным и задержание должно было происходить в течение 60 дней, этот срок уже истек.

Напомним, 27 сентября 2022 года стало известно об утечке на газопроводе «Северный поток 2». Через несколько часов Дания и Швеция сообщили о двух утечках на газопроводе «Северный поток 1» в Балтийском море. А через два дня стало известно еще и о четвертой утечке. Оба российских газопровода важны для транзита газа из России.

В Германии и ЕС заподозрили, что причиной утечки является диверсия. В ЕС предупредили, что любое умышленное нарушение европейской энергетической инфраструктуры абсолютно неприемлемо, поэтому на это нужно решительно ответить.

Позже Россия обвинила во взрывах Великобританию, а в Лондоне эти обвинения отвергли и назвали их неправдой «эпического масштаба».

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