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У справі про підрив газопроводів «Північний потік» у Німеччині видали ордер на арешт українця — ЗМІ

14 серпня 2024, 11:58

У справі про підрив газопроводів «Північний потік» у Німеччині видали ордер на арешт українця — ЗМІ

Федеральна генеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця у справі про підрив газопроводів «Північний потік» у Балтійському морі. Про це пише німецьке видання Tagesschau.

За інформацією видань ARD, Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, це українець Володимир З., який нібито останнім часом перебував у Польщі.

Вдалося з'ясувати, що підозрюваними слідчі оголосили ще двох громадян України, зокрема жінку. Кажуть, що вони також брали участь у атаках, можливо, як водолази, які прикріплювали вибухівку до трубопроводів.

Згідно з новими даними, інформація про інших підозрюваних базується, зокрема, на підказках іншої іноземної розвідки. Вже було відомо, що у вересні 2022 року фігуранти подорожували Балтійським морем на німецькій вітрильній яхті «Андромеда».

Місцезнаходження підозрюваного Володимира встановити не вдалося, слідчі припустили, що востаннє він жив у місті на захід від Варшави. Чи він повернувся зараз до України — невідомо.

Як пише Tagesschau, під час нещодавньої «короткої телефонної розмови» Володимир був здивований таким звинуваченням та заперечував причетність до підриву. Що то була за розмова і з ким — видання не уточнило.

Німеччина надсилала запит до Польщі щодо правової допомоги, чому там не затримали Володимира за загальними правилами Європейського ордера на арешт — незрозуміло. В обох країнах такий ордер вважають обов'язковим і затримання мало відбуватися протягом 60 днів, цей термін уже минув.

Нагадаємо, 27 вересня 2022 року стало відомо про витік на газопроводі «Північний потік 2». За кілька годин Данія та Швеція повідомили про два витоки на газопроводі «Північний потік 1» у Балтійському морі. А через два дні стало відомо ще й про четвертий витік. Обидва російські газопроводи важливі для транзиту газу з Росії.

У Німеччині та ЄС запідозрили, що причиною витоку є диверсія. У ЄС попередили, що будь-яке навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним, тому на це потрібно рішуче відповісти.

Пізніше Росія звинуватила у вибухах Великобританію, а Лондоні ці звинувачення відкинули і назвали їх неправдою «епічного масштабу».

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