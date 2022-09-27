В Балтийском море разрушены три нитки газопровода «Северный поток». Это разрушение в Nord Stream AG, операторе «СП-1», назвали беспрецедентным, сообщает российский «Интерфакс».



«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — говорится в сообщении.



Напомним, ранее в российской компании «Газпром» заявили, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины «Северного потока» выявило «грубейшие нарушения», и газопровод не будет работать без их устранения.



Смотрите также:



