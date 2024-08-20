Верховна Рада ухвалила закон про заборону в Україні церков, пов'язаних із Росією

Народні депутати проголосували за закон про заборону в Україні церков, пов'язаних із Росією. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

У вівторок, 20 серпня, народні депутати більшістю голосів ухвалили закон про заборону в Україні церков, пов'язаних із Російською Федерацією. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що документ у другому читанні та загалом підтримали 265 голосами.

Закон набирає чинності через 30 днів із дня його опублікування. Але крім одного пункту — згідно з ним, громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ.